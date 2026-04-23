«Ясновидящая» не предугадала встречу с российскими полицейскими

08:27, 23 апреля 2026

В Наро-Фоминске полиция задержала двух аферисток за обман пенсионерки
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global look Press

«Ясновидящая» из Наро-Фоминска шесть лет проводила обряды и ритуалы пенсионерке, заработав на ней за это время восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

55-летняя аферистка убедила пожилую женщину в своих магических способностях и «ради благополучия» ее родных на протяжении нескольких лет проводила ритуалы: ставила свечи в монастырях, заказывала поминальные записки, делала «чистки», беря за каждую услугу от десятков до сотен тысяч рублей.

Находящаяся под влиянием пенсионерка рассказала сыну о своем общении с «ясновидящей», а он уже обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска спланировали операцию по изобличению мошенницы, которая ни о чем не догадывалась и пришла на очередную встречу с пенсионеркой. Подозреваемую задержали после получения муляжа с деньгами за обряд.

Также полицейскими задержана ее родственница — 35-летняя жительница Щелково, которая держала связь с потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самаре медиум «пообщалась» с духом пропавшего бойца СВО и запросила 10 тысяч рублей. Предоставление магических услуг назвали одной из схем обмана жен участников СВО.

