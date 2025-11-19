Россия
09:38, 19 ноября 2025Россия

В России медиум «пообщалась» с духом пропавшего бойца СВО и попала на видео

Ясновидящая из Самары показала на видео общение с духом пропавшего бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Самаре медиум «пообщалась» с духом пропавшего бойца СВО и попала на видео. Кадры спиритического сеанса опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На видео женщина закрывает глаза и рассказывает свою версию случившегося с солдатом. Источником своей осведомленности она называет дух военнослужащего, который якобы вступил с ней в диалог. На вопрос о том, будет ли дух и дальше выходить на связь, ясновидящая отвечает: «Да, с удовольствием».

За время общения медиум даже якобы успела получить представление о характере солдата. «Вообще, по жизни веселый мужик-то был», — заявила она.

По данным канала, за 40-минутный сеанс россиянка просит 10 тысяч рублей.

Ранее предоставление магических услуг было отнесено к одной из схем обмана жен участников спецоперации. Клиентов такие лица находят в тематических группах в соцсетях. При этом в ход активно идет запугивание — жен убеждают в том, что при отказе их мужья столкнутся с неблагоприятными последствиями на передовой.

