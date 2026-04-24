Азаров: На Украине идет брожение населения из-за ТЦК и проблем в экономике

На Украине идет брожение населения из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и проблем в экономике страны. Такую оценку озвучил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По мнению Азарова, население Украины «зажато», с одной стороны, проводимой ТЦК насильственной мобилизацией, а с другой стороны — постоянным ростом тарифов и экономическим кризисом в стране. При этом, подчеркнул он, элиты заняты не проблемами граждан, а планами устройства политической системы после ухода с должности президента страны Владимира Зеленского.

«Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки, соглашения», — добавил экс-премьер Украины.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров описал военную систему страны словами «культура страха и лжи». Он добавил, что у системы организации армии на Украине отсутствовали цели и ответственность.