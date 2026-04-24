Экс-премьер Украины указал на брожение населения в стране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 24 апреля 2026

Азаров: На Украине идет брожение населения из-за ТЦК и проблем в экономике
Алевтина Запольская

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На Украине идет брожение населения из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и проблем в экономике страны. Такую оценку озвучил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По мнению Азарова, население Украины «зажато», с одной стороны, проводимой ТЦК насильственной мобилизацией, а с другой стороны — постоянным ростом тарифов и экономическим кризисом в стране. При этом, подчеркнул он, элиты заняты не проблемами граждан, а планами устройства политической системы после ухода с должности президента страны Владимира Зеленского.

«Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки, соглашения», — добавил экс-премьер Украины.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров описал военную систему страны словами «культура страха и лжи». Он добавил, что у системы организации армии на Украине отсутствовали цели и ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok