Министр обороны Украины описал словами «культура страха и лжи» военную систему страны

Федоров: Военная система Украины характеризуется культурой страха и лжи

Военная система Украины характеризуется культурой страха и лжи. Об этом заявил министр обороны республики Михаил Федоров в своем Telegram.

«Проблемы и болезни, которые не лечились десятилетиями. (...) Культура страха и лжи», — написал Федоров.

Он добавил, что у военной системы республики отсутствовали цели и ответственность.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что взяло под контроль ситуацию с голодающими бойцами 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), фотографии которых недавно появились в сети.