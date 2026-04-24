12:04, 24 апреля 2026Бывший СССР

Министр обороны Украины описал словами «культура страха и лжи» военную систему страны

Федоров: Военная система Украины характеризуется культурой страха и лжи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Военная система Украины характеризуется культурой страха и лжи. Об этом заявил министр обороны республики Михаил Федоров в своем Telegram.

«Проблемы и болезни, которые не лечились десятилетиями. (...) Культура страха и лжи», — написал Федоров.

Он добавил, что у военной системы республики отсутствовали цели и ответственность.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что взяло под контроль ситуацию с голодающими бойцами 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), фотографии которых недавно появились в сети.

