Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

Медведев: Россия будет последовательно увековечивать память героев страны

Память Героев России будет последовательно увековечена в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Бывший президент РФ обратился к участникам акции «Диктант Победы». Медведев отметил, что необходимо заниматься сохранением мемориалов, памятных мест, связанных с подвигом фронтовиков и тружеников тыла.

Подчеркивалось, что в 2026 году «Диктант Победы» проведут на космодроме и атомном ледоколе. Организаторы пояснили, что мероприятие пройдет с учетом празднования 130-летия маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания включили вопросы, посвященные другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделят для вопросов, касающихся специальной военной операции на Украине.