Мелони раскритиковала приглашение Путина на саммит G20

Мелони: Сейчас не время предпринимать шаги навстречу Путину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Ее слова передает агентство ANSA.

По ее мнению, Европе не следует делать шаги навстречу Путину — вместо этого именно российское руководство должно начать делать подобные шаги по отношению к Западу.

«Я думаю, это тот момент, когда мы будем требовать от него предпринять шаги навстречу, а не наоборот. Думаю, пришло время потребовать этого от России», — сказала она.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. При этом сам американский лидер заявил, что еще не приглашал российского коллегу на мероприятие.