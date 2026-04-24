22:08, 24 апреля 2026Мир

Мелони раскритиковала приглашение Путина на саммит G20

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Ее слова передает агентство ANSA.

По ее мнению, Европе не следует делать шаги навстречу Путину — вместо этого именно российское руководство должно начать делать подобные шаги по отношению к Западу.

«Я думаю, это тот момент, когда мы будем требовать от него предпринять шаги навстречу, а не наоборот. Думаю, пришло время потребовать этого от России», — сказала она.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. При этом сам американский лидер заявил, что еще не приглашал российского коллегу на мероприятие.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Мерц нашел плюс в конфликте на Украине

    Спрогнозирована судьба бежавшего к ВСУ российского военного

    Мелони раскритиковала приглашение Путина на саммит G20

    Рианна обнажила ягодицы для рекламы собственного бренда

    Украинские военкоматы решили усилить давление на школьников

    Лавров выступил с предупреждением о США

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Все новости
