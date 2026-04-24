10:38, 24 апреля 2026Мир

Раскрыты цели новых ударов США по Ирану

CNN: Целью новых ударов США по Ирану станут военные лидеры
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Целью новых возможных ударов США по Ирану в случае прекращения перемирия могут стать отдельные иранские военные лидеры. Об этом сообщает CNN.

«Вариант, разработанный военными планировщиками, заключается в том, чтобы нацелиться на отдельных иранских военных лидеров и других "обструкционистов" внутри режима, которые, по недавним заявлениям американских чиновников, активно подрывают переговоры», — сказано в сообщении.

В качестве одной из потенциальных целей называется командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди.

Ранее стало известно, что США разрабатывают планы нанесения ударов по оборонительным сооружениям Ирана в Ормузском проливе в случае срыва режима прекращения огня. Также военные США рассматривают удары по объектам «двойного назначения» и инфраструктурным объектам, включая энергетические, в попытке заставить Иран сесть за стол переговоров.

