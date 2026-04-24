09:29, 24 апреля 2026Мир

США разработали план новой атаки на Иран

CNN: США планируют атаки на оборонительные сооружения Ирана в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

США разрабатывают планы нанесения ударов по оборонительным сооружениям Ирана в Ормузском проливе в случае срыва режима прекращения огня. Об этом сообщает CNN.

«Среди нескольких рассматриваемых вариантов целей есть удары с особым акцентом на "динамическое нацеливание" на иранские объекты в районе Ормузского пролива, южной части Персидского залива и Оманского залива. Речь идет о потенциальных атаках на малые быстроходные ударные катера, минные заградители и другие асимметричные средства, помогающие Тегерану эффективно перекрывать эти ключевые водные пути», — отмечается в материале.

По данным телеканала, военные США также рассматривают удары по объектам «двойного назначения» и инфраструктурным объектам, включая энергетические объекты, в попытке заставить Иран сесть за стол переговоров. Несколько нынешних и бывших американских чиновников предупредили, что такие атаки будут представлять собой «спорную эскалацию конфликта».

Также военные планировщики разработали вариант возможного удара по отдельным иранским военным лидерам, которые, по заявлениям американских чиновников, «активно подрывают переговоры». Сообщается, что в число потенциальных целей входит главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

7 апреля журнал Poitico сообщил, что в Пентагоне захотели расширить список целей для атак и включить в него объекты двойного назначения, обеспечивающие топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных, для того, чтобы избежать обвинений в военных преступлениях.

    Последние новости

    США нашли способы наказать НАТО из-за Ирана

    Российские бизнесмены ринулись скупать бункеры в Новой Зеландии

    Глава УЕФА признался в непонимании действий современных судей

    Лидеры ЕС лишились прикрытия Орбана по вопросу Украины

    Генштаб ВСУ уволил командиров под Купянском после фото изможденных украинских солдат

    США пообещали миллионы долларов за информацию о союзнике Ирана

    Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» запустят не ранее сентября

    В сети восхитились внешностью россиянки весом 102 килограмма

    Стало известно о возбуждении дела по факту нападения на врачей в Дагестане

    Названа главная проблема российских аграриев

    Все новости
