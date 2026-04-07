США захотели избежать обвинений в военных преступлениях против Ирана

Politico: Пентагон ищет способы избежать обвинений в военных преступлениях

В Пентагоне захотели расширить список целей для атак и включить в него объекты двойного назначения, обеспечивающие топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных, для того, чтобы избежать обвинений в военных преступлениях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам двух представителей Пентагона, военные планировщики пересматривают список возможных объектов для удара, поскольку американские и израильские военные самолеты ищут новые цели. Чиновники отметили, что «двойное назначение целей делает их законными».

Однако, как сообщает третий собеседник издания, представители военного министерства спорят о том, насколько обоснована такая инициатива. В частности, напряженность возникает вокруг того, где проходит граница между военными и гражданскими объектами, такими как «водоочистные сооружения, которые могут в том числе считаться целями, поскольку военным также нужна вода для питья».

Ранее в ООН заявили, что угрозы США уничтожить гражданскую инфраструктуру, в частности, электростанции и мосты, являются нарушением международного права.