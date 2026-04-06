20:22, 6 апреля 2026Мир

ООН назвала планы Трампа в Иране нарушением международного права

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Реализация планов президента США Дональда Трампа по уничтожению гражданской инфраструктуре в Иране являются нарушением права, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его цитирует РИА Новости.

«Мы были встревожены риторикой, содержащейся в том посте в социальных сетях, в котором звучали угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру», — отметил он.

Ранее американский лидер объяснил, что удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Раскрыт приказ Зеленскому по переговорам с Путиным

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Все новости
