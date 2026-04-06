ООН назвала планы Трампа в Иране нарушением международного права

В ООН заявили, что планы Трампа в Иране являются нарушением международного права

Реализация планов президента США Дональда Трампа по уничтожению гражданской инфраструктуре в Иране являются нарушением права, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его цитирует РИА Новости.

«Мы были встревожены риторикой, содержащейся в том посте в социальных сетях, в котором звучали угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру», — отметил он.

Ранее американский лидер объяснил, что удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.