Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 6 апреля 2026Мир

Трамп объяснил желание уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана словами «они животные»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует агентство Reuters.

«Они животные», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста, будут ли подобные удары считаться военным преступлением.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить иранские мосты и электростанции, если власти страны не откроют Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok