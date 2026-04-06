Трамп объяснил желание уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана словами «они животные»

Трамп: Удары по Ирану не являются преступлением, потому что иранцы — животные

Удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует агентство Reuters.

«Они животные», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста, будут ли подобные удары считаться военным преступлением.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить иранские мосты и электростанции, если власти страны не откроют Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.