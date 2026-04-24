16:14, 24 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за приветствие возле Вечного огня

В Кировской области осудили молодого человека за нацистское приветствие
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кировской области осудили молодого человека за нацистское приветствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года в городе Котельнич 18-летний местный житель, находясь возле мемориала Великой Отечественной войны с Вечным огнем, в присутствии посторонних лиц продемонстрировал нацистское приветствие. Свои действия он снимал на мобильный телефон, а затем опубликовал в открытом сообществе в одном из мессенджеров. После этого он снова продемонстрировал нацистский приветственный жест.

Суд приговорил его к году лишения свободы условно, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за комментарии в социальной сети.

