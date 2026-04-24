В Германии вспомнили неудобное мнение Меркель о Мерце

Кубикки: Меркель никогда не считала Мерца компетентным политиком

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не считала действующего главу правительства Фридриха Мерца компетентным политиком. О ее мнении вспомнил зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки в интервью Augsburger Allgemeine.

«Я не фанат Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Мерца компетентным», — сказал он.

Политик подчеркнул, что компетентность Мерца в экономических вопросах оказалась «не настолько велика», как он полагал раньше.

Ранее Мерц заявил, что сейчас в Европе только он и генсек НАТО Марк Рютте могут нормально общаться с президентом США Дональдом Трампом. «Остальные по какой бы то ни было причине, возможно, испытывают больше проблем с ним», — отметил он.