Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 24 апреля 2026Мир

В Германии вспомнили неудобное мнение Меркель о Мерце

Кубикки: Меркель никогда не считала Мерца компетентным политиком
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не считала действующего главу правительства Фридриха Мерца компетентным политиком. О ее мнении вспомнил зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки в интервью Augsburger Allgemeine.

«Я не фанат Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Мерца компетентным», — сказал он.

Политик подчеркнул, что компетентность Мерца в экономических вопросах оказалась «не настолько велика», как он полагал раньше.

Ранее Мерц заявил, что сейчас в Европе только он и генсек НАТО Марк Рютте могут нормально общаться с президентом США Дональдом Трампом. «Остальные по какой бы то ни было причине, возможно, испытывают больше проблем с ним», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    В Германии вспомнили неудобное мнение Меркель о Мерце

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok