Мерц назвал способных говорить с Трампом политиков

22:20, 20 апреля 2026

Мерц назвал себя и Рютте единственными в Европе, кто может говорить с Трампом
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сейчас в Европе только он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте могут нормально общаться с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

На ежегодном приеме Федеральной ассоциации германских банков Мерц назвал себя и Рютте единственными, кто «относительно доверительно и хорошо» может говорить с Трампом. «Остальные по какой бы то ни было причине, возможно, испытывают больше проблем с ним», — отметил он.

Мерц добавил, что главе германского правительства следует найти общий язык с любым президентом США. Он таже отметил, что общение с Трампом за закрытыми дверьми идет лучше, чем на публике. «Но все равно не совсем хорошо. Просто сложно», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался считать Трампа гарантией мира на Украине. «Президент Трамп — еще на два с половиной года. А что потом будем делать?» — задумался он.

