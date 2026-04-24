14:35, 24 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза поблагодарил их за кредит для Киева на 90 миллиардов евро словами «отличный день». Он подчеркнул, что целью Украины остается мирное урегулирование кризиса.

