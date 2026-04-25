Мишустин вспомнил о первом совете от Жириновского

Мишустин заявил, что Жириновский советовал ему сразу не давать конкретные ответы

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил о первом совете бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Его глава российского правительства озвучил в документальном фильме, посвященном 80-летию со дня рождения политика, вышедшем на канале «Россия 1».

По словам Мишустина, когда он встретился с главой ЛДПР и другими представителями фракции как кандидат на пост премьер-министра России, Жириновский сразу дал ему рекомендацию. «"Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение"», — вспомнил совет политика российский премьер.

Мишустин добавил, что Жириновский давал много полезных и добрых советов, к которым следовало прислушиваться.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предсказания Жириновского сбываются. Глава государства отметил, что лидер ЛДПР делал свои прогнозы на основании глубоких знаний того предмета, о котором он рассуждал.