Москвичей предупредили об опасном для здоровья рекорде атмосферного давления

Синоптик Леус: 26 апреля показатели давления упадут до 727 мм. ртутного столба

26 и 27 апреля атмосферное давление в Москве упадет до рекордно низких отметок, что может быть опасным для здоровья жителей столицы. Об этом предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, в воскресенье, 26 апреля, и понедельник, 27 апреля, погоду в Москве испортит активный циклон, из-за которого может пойти дождь и мокрый снег. Кроме того, атмосферный вихрь вызовет существенные колебания атмосферного давления, подчеркнул синоптик.

Так, отметил специалист, в воскресенье давление понизится до 727 миллиметров ртутного столба, что на три пункта ниже суточного рекорда, установленного в 1971 году (нормальное значение атмосферного давления — около 740-760 миллиметров ртутного столба). В понедельник же эти значения уменьшатся до 725 миллиметров ртутного столба. «Будьте внимательны к своему самочувствию, берегите себя и не забывайте принимать прописанные врачом препараты», — обратился к москвичам Леус.

Ранее синоптик предупредил жителей Подмосковья о возможном снежном покрове. Также снег может появиться в Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, заключил он.