12:13, 22 апреля 2026

Жителям Подмосковья посоветовали готовиться к снежному покрову

Синоптик Леус: К концу недели в Подмосковье может появиться снежный покров
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К концу недели снежный покров может образоваться в Подмосковье, предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Черусти — единственный населенный пункт на территории столичного региона, который во вторник, 21 апреля, фиксировал снежный покров, распрощался с ним в среду, 22 апреля. По данным городской метеостанции, высота снежного покрова в настоящее время составляет менее сантиметра, он покрываем менее половины площади.

Однако на территории Центрального федерального округа к концу недели вновь возможно формирование очагов снежного покрова. Явление затронет не только Подмосковье, но и Ярославскую, Ивановскую, Костромскую, Владимирскую области.

В ночь на среду, 22 апреля, в столицу вновь пришли заморозки. На опорной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки минус 1,3 градуса. В подмосковных Черустях оказалась самая низкая в регионе температура — там зафиксировали минус 5,6 градуса.

