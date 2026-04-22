08:19, 22 апреля 2026Экономика

В Москву вернулись заморозки

Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Минувшей ночью москвичи вновь застали заморозки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Заморозки ударили по мегаполису в ночь на среду, 22 апреля. Так, на опорной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки минус 1,3 градуса. На других московских метеостанциях температура варьировалась: в Бутово похолодало до минус 3,6 градусов, а на Балчуге минимальный показатель находился выше нуля и составил плюс 2,8 градуса. В Московском регионе ниже всего температура традиционно опустилась в Черустях — там зафиксировали минус 5,6 градуса. Если в Подмосковье заморозки практически не прекращались, то для Москвы это было первое такое похолодания с 10 апреля, напомнил синоптик.

В ночь на четверг, 23-е число, Леус заморозков не ожидает. Однако уже в пятницу они могут вернуться в Подмосковье.

Несмотря на заморозки среда, 22 апреля, станет для столичных жителей самым теплым днем на этой неделе. Воздух в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов и плюс 9-14 градусов по области. Осадков не ожидается.

