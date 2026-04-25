Трое россиян попали под следствие после обналичивания жилищных сертификатов

В Коми задержали граждан за аферу с жилищными сертификатами для переселенцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159.2 («Мошенничество при получении выплат») и 202 («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») УК РФ.

По данным следствия, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору с целью реализации и последующего обналичивания государственных жилищных сертификатов, полученных в рамках государственной программы по переселению из районов Крайнего Севера. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они реализовали мошенническую схему по неоднократной покупке и продаже одних и тех же квартир разным держателям сертификатов. После сделок они удерживали до шести процентов денежных средств от размера выданного сертификата.

Ущерб от их действий составил более 15 миллионов рублей. Кроме того, не был доведен преступный умысел на хищение денежных средств из федерального бюджета в размере около 7 миллионов рублей.

При силовой поддержке СОБР управления Росгвардии были задержаны трое подозреваемых в Республике Коми и Московской области, им предъявлены обвинения. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

