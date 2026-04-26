26 апреля в России и мире — день памяти пострадавших в Чернобыльской катастрофе. Также в разных уголках планеты отмечают День интеллектуальной собственности. «Лента.ру» рассказывает, какие еще памятные даты приходятся на 26 апреля и кто из известных людей родился в этот день.

Праздники в России

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Праздник учредили в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Площадь радиоактивного загрязнения после аварии составила 200 тысяч квадратных километров. От последствий сильнее всего пострадали Брянская и Липецкая области России, Киевская, Ровненская и Житомирская области Украины, Могилевская и Гомельская области Республики Беларусь. В трех странах облучению подверглись 8,4 миллиона человек.

Ежегодно 26 апреля россияне и жители стран постсоветского пространства вспоминают всех, кто погиб в результате аварий на подобных объектах, а также тех, кто помогал ликвидировать последствия катастроф.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС возле памятника жертвам Чернобыльской катастрофы в Минске Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 26 апреля

День снайпера;

День нотариата;

День родного языка в Татарстане;

День национального героя в Марий Эл.

Праздники в мире

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

В 1990 году правительство СССР обратилось за международной помощью для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В результате по инициативе ООН была организована Межучрежденческая целевая группа, главная цель которой состояла в разработке мер поддержки пострадавшим территориям. В 1991 году также был создан Чернобыльский целевой фонд.

В 2016-м Генассамблея ООН учредила Международный день памяти о чернобыльской катастрофе — с тех пор 26 апреля в разных странах проходят мероприятия, посвященные ядерной безопасности.

Международный день интеллектуальной собственности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Праздник существует с 2000 года и посвящен авторскому праву, патентам и товарным знакам — словом, всему, что защищает интеллектуальную собственность (ИС). Дату выбрали не случайно — 26 апреля 1970 года в силу вступила Конвенция, утверждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Какие еще праздники отмечают в мире 26 апреля

Всемирный день пилотов;

День пограничника в Армении;

День объединения в Танзании.

Какой церковный праздник 26 апреля

День памяти мученицы Фомаиды Александрийской

Согласно преданию, святая Фомаида с детства воспитывалась в целомудрии и вышла замуж за христианина. Однажды свекор попытался осквернить Фомаиду и, не приняв отказа, рассек ее мечом. За твердость и верность христианским заповедям православные почитают Фомаиду как покровительницу целомудрия и защитницу от блуда.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 апреля

День жен-мироносиц (переходящий праздник, отмечается во второе воскресенье после Пасхи);

День памяти священномученика Артемона Лаодикийского;

День памяти мученика Крискента Мирликийского;

День памяти преподобномученицы Марфы Тестовой.

Традиции 26 апреля

В народе день памяти святой Фомаиды известен под названием Фомаида Медуница — на Руси в этот день люди шли в лес собирать зацветающую медуницу, которая широко использовалась для лечения различных болезней.

По традиции за медуницей отправлялась старшая женщина в семье. Дома из целебной травы готовили отвар, который использовался для лечения кашля, простуды и воспаления легких.

Кто родился 26 апреля

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Квята называют самым успешным российским пилотом «Формулы-1»: на его счету три подиума (первые три места в гонках) и почти шесть полных сезонов в чемпионате мира. В 2015-м Квят получил прозвище «Торпеда» за резкий маневр на Гран-при Китая.

Американский актер прославился ролью главного антагониста Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие», затем принимал участие в популярных проектах «Мандалорец», «Пацаны» и «Джентльмены». Также он исполнил роль злодея в игре Far Cry 6.

