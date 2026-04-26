Россия
15:04, 26 апреля 2026

Четыре человека отравились химикатами в бассейне «СССР»

В Москве четыре человека отравились химической жидкостью в фитнес-клубе «СССР»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yana Demenko / Shutterstock / Fotodom  

В Москве четверо человек отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба «СССР», еще 30 посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной утечки в клубе на Хлебозаводском проезде стала разгерметизация емкостей со средствами для очистки воды, которые находились в подвальном помещении. Часть хлорсодержащей химической жидкости разлилась, и в здании возник устойчивый едкий запах. Пострадавшие, среди которых оказались как сотрудники, так и гости заведения, почувствовали недомогание и обратились к медикам — им потребовалась помощь.

Спасатели МЧС в химических защитных костюмах и с кислородными баллонами провели вентиляцию помещений и ликвидировали последствия разлива. По предварительной информации, никто из отравившихся не пострадал серьезно, а сам клуб временно закрыли для посещения. Всего было эвакуировано 30 человек.

У входа в центр собралась толпа эвакуированных посетителей, на месте дежурят машины скорой помощи.

Ранее пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду дагестанского села Параул. Все пострадавшие младше пяти лет. Одного из них доставили в больницу в очень тяжелом состоянии.

