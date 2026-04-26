Глава Росатома оценил вероятность «чернобыльского сценария» на российских АЭС

Глава Росатома Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на АЭС России

«Чернобыльский сценарий» на атомных станциях России исключен. С таким заявлением выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его комментарии опубликовал официальный Telegram-канал холдинга.

«Сегодня российские атомные реакторы исключают "чернобыльский сценарий". Наша главная задача — сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению», — оценил он.

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС — самой масштабной аварии в истории мирного атома. Авария на Чернобыльской атомной электростанции изменила судьбы тысяч семей и превратила часть Полесья в зону отчуждения. Для ликвидации ее последствий были мобилизованы около 600 тысяч человек — по масштабу это напоминало военную операцию.

«Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.