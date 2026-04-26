«Лента.ру» опубликовала спецпроект к 40-летию чернобыльской катастрофы

«Лента.ру» запустила спецпроект к 40-летию чернобыльской катастрофы

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС — самой масштабной аварии в истории мирного атома. «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный годовщине катастрофы.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции изменила судьбы тысяч семей и превратила часть Полесья в зону отчуждения. Для ликвидации ее последствий были мобилизованы около 600 тысяч человек — по масштабу это напоминало военную операцию.

Последствия катастрофы нанесли серьезный удар по экономике СССР и доверию к власти, из-за чего Чернобыль нередко называют одной из причин распада Советского Союза.

«Лента.ру» восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.