Медсестра из Чернобыля рассказала о баснословных выплатах для ликвидаторов

Медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, получали баснословные выплаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк.

«Я провела в чернобыльской зоне месяц — с 30 сентября по 30 октября. Работали в поликлинике каждый день с шести утра до полуночи, по 18 часов. Жили там же, на месте. Никого не заботили наши удобства. Хотя платили нам хорошо», — отметила она.

По словам Гуменюк, выплаты в Чернобыле в разы превышали ее заработную плату в больнице в Винницкой области. «Если дома я получала 95 рублей в месяц, то за время работы в Чернобыле заработала 1671 рубль», — рассказала медработница.

