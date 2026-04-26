Спасателей из Чернобыля сравнили с героями Великой Отечественной войны и СВО

Ликвидатор сравнил спасателей из Чернобыля с героями Великой Отечественной и СВО

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) работали вместе так же, как в годы Великой Отечественной войны или во время специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил один из ликвидаторов, военный химик, председатель Совета региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Геннадий Стрелков.

Он отметил, что в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовала вся страна.

«По службе я постоянно связывался с предприятиями по всему СССР, чтобы они оперативно присылали необходимое оборудование. Работали все вместе точно так же, как в Великую Отечественную или сейчас на СВО», — рассказал Стрелков.

26 апреля «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.