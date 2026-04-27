Бывший СССР
21:53, 27 апреля 2026

Депутат Рады резко раскритиковал Зеленского за «геноцид»

Дмитрук: Зеленский и его окружение ответственны за геноцид украинцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизуют отцов на глазах у их детей, не имея моральных границ. С резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Такие ситуации происходят каждый день. По всей стране забирают мужчин, а их дети остаются в машинах, на улицах. Есть случаи, когда совсем маленькие дети остаются одни в машинах, а их отцов увозят. Это геноцид, который проводит Зеленский и все его окружение», — сказал он.

По его словам, действия ТЦК глубоко травмируют детей, на чьих глазах рушится «все понимание мира и жизни».

Ранее Дмитрук назвал геноцидом отношение Киева к военным, брошенным на фронте на произвол судьбы без продуктов, воды и лекарств. «Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт», — написал он.

