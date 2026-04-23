19:39, 23 апреля 2026Бывший СССР

В Раде отношение Киева к брошенным на фронте без воды военным назвали геноцидом

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что отношение Киева к военным, брошенным на фронте на произвол судьбы без продуктов, воды и лекарств, является геноцидом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Геноцид [главы Украины Владимира] Зеленского. Таких ситуаций тысячи по всему фронту. О единицах мы узнаем. Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт», — написал он.

Он также предал огласке состояние военных, которые находятся на позициях без еды и воды.

«Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду», — пишет Дмитрук.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что Зеленский является главной причиной геноцида украинского и русского народов.

