Россия
16:29, 19 апреля 2026

Шойгу: Зеленский — главная причина геноцида украинского и русского народов
Никита Абрамов

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Президент Украины Владимир Зеленский является главной причиной геноцида украинского и русского народов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Зеленский, искажая историческую правду, призывал к созданию трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины.

«Однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов — он сам и его хозяева», — добавил Шойгу.

Ранее Следственный комитет России признал геноцидом действия Вооруженных сил Украины в Донбассе геноцидом и передал материалы дела в суд. Отмечалось, что действия украинских вооруженных формирований способствовали значительному сокращению численности населения Донецкой и Луганской народных республик.

