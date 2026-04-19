10:54, 19 апреля 2026Бывший СССР

СК России признал геноцидом действия ВСУ в Донбассе

СК: Действия ВСУ в Донбассе квалифицированы как геноцид
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Следственный комитет (СК) России признал геноцидом действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе геноцидом и передал материалы дела в суд. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

В сообщении отмечается, что действия украинских вооруженных формирований способствовали значительному сокращению численности населения Донецкой и Луганской народных республик и были квалифицированы как геноцид. «Погибли почти 5 тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения. Разрушено множество жилых домов, медицинских организаций, объектов социального назначения, учреждений культуры», — сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что уголовное дело о геноциде жителей Донбасса сейчас рассматривается в суде. Обвинения предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины.

Ранее сообщалось, что среди обвиняемых секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший секретарь СНБО Александр Литвиненко. Обвинения им предъявлены заочно.

