Названо политическое и военное руководство Украины по делу о геноциде в Донбассе

ГП РФ утвердила обвинение руководству Украины в геноциде жителей Донбасса

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководства Украины о геноциде в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Обвинение предъявлено 41 должностному лицу из политического и военного руководства Украины. Среди них секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. Их будут судить в Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР).

Им заочно предъявлены обвинения по статье 357 УК РФ («Геноцид») за преступные приказы украинским военнослужащим о применении против жителей ДНР огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения. В результате карательных операций погибли почти пять тысяч человек, пострадали 18,5 тысяч человек. Также разрушена инфраструктура городов и населенных пунктов региона.

С 2014 года численность Донбасса сократилась на два миллиона человек — сейчас в регионе проживает 4,5 миллиона граждан.

Всем фигуранты объявлены в международный розыск, выдана санкция на их арест.

