15:20, 8 декабря 2025

Названо политическое и военное руководство Украины по делу о геноциде в Донбассе

ГП РФ утвердила обвинение руководству Украины в геноциде жителей Донбасса
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководства Украины о геноциде в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Обвинение предъявлено 41 должностному лицу из политического и военного руководства Украины. Среди них секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. Их будут судить в Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР).

Им заочно предъявлены обвинения по статье 357 УК РФ («Геноцид») за преступные приказы украинским военнослужащим о применении против жителей ДНР огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения. В результате карательных операций погибли почти пять тысяч человек, пострадали 18,5 тысяч человек. Также разрушена инфраструктура городов и населенных пунктов региона.

С 2014 года численность Донбасса сократилась на два миллиона человек — сейчас в регионе проживает 4,5 миллиона граждан.

Всем фигуранты объявлены в международный розыск, выдана санкция на их арест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Он подчеркнул, что его несколько разочаровало такое поведение украинского коллеги.

