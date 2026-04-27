На Западе заявили о шоке из-за вскрывшейся проблемы с кредитом для Украины

Христофору заявил о шоке из-за признания кредита ЕС для Украины недостаточным

Сообщения о том, что кредит Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины, стали шоком. Свою реакцию в эфире YouTube-канала раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору.

«Платите, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц — добавьте еще 19 миллиардов. (...) Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов», — высказался он.

Как утверждает журналист, было ожидаемо, что Украина «постучится в дверь» Евросоюза за дополнительным финансированием.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.