21:16, 27 апреля 2026

На Западе заявили о шоке из-за вскрывшейся проблемы с кредитом для Украины

Христофору заявил о шоке из-за признания кредита ЕС для Украины недостаточным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сообщения о том, что кредит Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины, стали шоком. Свою реакцию в эфире YouTube-канала раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору.

«Платите, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц — добавьте еще 19 миллиардов. (...) Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов», — высказался он.

Как утверждает журналист, было ожидаемо, что Украина «постучится в дверь» Евросоюза за дополнительным финансированием.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

    Трамп потребовал уволить телеведущего за шутку про его жену

    Белый дом назвал причину покушения на Трампа

    Трамп обсудил идеи Ирана по открытию Ормузского пролива

    Лавров назвал позицию России по Ирану

    На Западе заявили о шоке из-за вскрывшейся проблемы с кредитом для Украины

    Кардиолог назвал полное противопоказание к употреблению энергетиков

    День рождения закончился смертельной стрельбой из-за торта

    Сосна в Подмосковье упала на машину и попала на видео

    Все новости
