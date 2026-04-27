Обвиняемой в расчленении российского экс-мэра вменили новую статью

Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары вменили надругательство над телами

Следствие дополнило обвинение внучки бывшего мэра Самары Екатерины Тарховой статьей о надругательстве над телами. Об этом сообщает ТАСС.

Тарховой вменяют статьи о мошенничестве, краже, подделке документов, расправе и надругательстве над телами. Расследование дела завершено, оно поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

О расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля 2025 года. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали их внучку — предварительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. По версии следствия, пострадавших заморозили с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.