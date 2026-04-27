Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 27 апреля 2026

Обвиняемой в расчленении российского экс-мэра вменили новую статью

Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары вменили надругательство над телами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Следствие дополнило обвинение внучки бывшего мэра Самары Екатерины Тарховой статьей о надругательстве над телами. Об этом сообщает ТАСС.

Тарховой вменяют статьи о мошенничестве, краже, подделке документов, расправе и надругательстве над телами. Расследование дела завершено, оно поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

О расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля 2025 года. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали их внучку — предварительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. По версии следствия, пострадавших заморозили с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok