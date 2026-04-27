09:41, 27 апреля 2026Россия

Российские школьники одним способом превратили учителя в «педофила»

Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Южно-Сахалинске школьники одним способом превратили учителя в «педофила». Как стало известно Telegram-каналу Amur Mash, сделали они это с помощью нейросети.

По данным российского издания, две ученицы и ученик из восьмого класса создали фейковый аккаунт преподавателя по физике из школы № 20. Там несовершеннолетние размещали непристойный контент от имени мужчины.

Выяснилось, что обе девочки — отличницы, у юноши учитель ничего не вел. Когда их проделка вскрылась, одну из старшеклассниц родители увезли из России.

За клевету на педагога подросткам не грозит уголовная ответственность, поскольку всем троим еще не исполнилось 16 лет. Их семьи поставят на учет в ПДН. Также могут взыскать компенсацию, а самих мелких хулиганов отправить в спецучреждение, утверждает Amur Mash.

Ранее сообщалось, что в Березниках в Пермском крае девятиклассник показал неприличный жест учителю и поплатился. Юноша должен выплатить педагогу штраф по решению суда.

