13:49, 27 апреля 2026Экономика

Стало известно о судьбе клещей после снегопада в Москве

Эколог Пинаев: Снег в Московском регионе не погубит клещей и комаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Похолодание и снегопад, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, не повлияют на популяцию клещей, комаров и слизней в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Он объяснил, что клещи уже активизировались, однако критического изменения их популяции не ожидается. На популяцию комаров непогода также не повлияет. Период размножения у них приходится на май-июнь и может смещаться на более ранние сроки только при наличии благоприятных условий, которых в апреле текущего года не наблюдается, объяснил Пинаев. Он добавил, что снегопад не скажется и на количестве слизней.

Ранее на столичный регион обрушился снегопад, вызванный прохождением североатлантического циклона. Осадки сопровождались шквалистым ветром. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы. Непогода привела к повалу деревьев, светофоров и опор ЛЭП.

    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Все новости
