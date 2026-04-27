Бывший СССР
02:49, 27 апреля 2026Бывший СССР

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Глава ОВА Кипер: В Одессе произошли взрывы, работает ПВО
Марина Совина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотников были повреждены инфраструктурные объекты.

«В пределах города также зафиксировано падение обломков БПЛА. На местах происшествия возникли локальные пожары», — уточнил чиновник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников.

