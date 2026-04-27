09:12, 27 апреля 2026

В США задались вопросом о спасении НАТО

Даалдер: НАТО необходимо преобразовать, чтобы спасти альянс
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

НАТО можно спасти, однако для этого альянс необходимо преобразовать. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«Можно ли спасти НАТО? Мне все чаще задают этот вопрос с тех пор, как президент США Дональд Трамп начал неоднократно очернять Североатлантический союз, а затем пригрозил вообще выйти из него», — отметил Даалдер.

Экс-постпред отметил, что необходимо «создать совершенно другой альянс», чтобы выдержать натиск критики со стороны США.

Ранее Даалдер заявил, что Европе потребуется несколько лет, чтобы выстроить эффективную систему сдерживания России даже при росте оборонных расходов, а полная замена роли США может занять десятилетие.

