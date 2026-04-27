В центре российского поселка десятки подростков устроили массовую драку

В центре поселка Уфимский десятки подростков устроили массовую драку

В центре поселка Уфимский Свердловской области десятки подростков устроили массовую драку. Об этом стало известно Е1.ru.

По сведениям российского издания, потасовка произошла возле местного Дома культуры 26 апреля. Очевидцы отметили, что у кого-то из несовершеннолетних с собой был травматический пистолет.

Предположительно, агрессивные подростки из Зари прибыли на «разборку» с некими братьями. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что юноши из Уфимского в этой схватке проиграли. Он утверждает, что к месту происшествия приезжали сотрудники полиции.

В местном управлении МВД России комментировать произошедшее отказались.

Ранее сообщалось, что школьницы устроили драку в торговом центре в Канске. Свидетели рассказали, что никто из охранников не пытался остановить потасовку.