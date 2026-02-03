Школьницы устроили жестокую драку в российском ТЦ и попали на видео

В Канске в торговом центре «Порт Артур» школьницы устроили жестокую драку. Видео с произошедшим опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Отмечается, что сначала подростки поругались, после чего начали бить друг друга. На кадрах видно, как школьницы поочередно наносят удары руками и ногами.

Очевидцы сообщили, что никто из охранников не пытался остановить драку.

