Школьницы устроили жестокую драку в российском ТЦ и попали на видео

В Канске в торговом центре «Порт Артур» школьницы устроили жестокую драку. Видео с произошедшим опубликовал Telegram-канал Kras Mash.
Отмечается, что сначала подростки поругались, после чего начали бить друг друга. На кадрах видно, как школьницы поочередно наносят удары руками и ногами.
Очевидцы сообщили, что никто из охранников не пытался остановить драку.
Ранее на Павловском вокзале Санкт-Петербурга школьники устроили жестокую драку. На опубликованной записи видно, что в конфликте участвовали как минимум шесть девочек подросткового возраста. Одну из них избивали сразу две оппонентки.