Жестокую драку толпы школьниц на вокзале в Петербурге сняли на видео

На Павловском вокзале в Санкт-Петербурге школьницы устроили драку

На Павловском вокзале Санкт-Петербурга школьники устроили жестокую драку. Снятое очевидцами видео опубликовал «Mash на Мойке» в Telegram.

На записи видно, что в конфликте участвовали как минимум шесть девочек подросткового возраста. Одну из них избивали сразу две оппонентки. В ходе драки школьницы оскорбляли друг друга, нанося мощные удары по голове и телу соперниц. Некоторые из присутствующих призывали их остановиться, но другие очевидцы одобряли происходящее и требовали продолжать. «Нормально, кипиш!» — радостно комментировал драку молодой человек за кадром.

По словам местных жителей, все участницы конфликта живут в Пушкине, но часто появляются на Павловском вокзале. Причина драки неизвестна. Правоохранительные органы города о проведении проверок не сообщали.

Ранее в поселке Большой Луг Иркутской области школьники избили девочку шнуром по лицу. Чтобы пострадавшая не нажаловалась родителям, ей прижгли ноги утюгом.

