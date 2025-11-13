Россия
Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

В Иркутской области школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутской области школьники избили девочку шнуром по лицу и прижгли ей ноги утюгом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По словам источника канала, все произошло в поселке Большой Луг. Там подростки запугивают сверстников. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка. После избиения ей прижгли ноги для того, чтобы она не жаловалась родителям.

На данный момент в полицию поступили заявления о произошедшем. Региональный следком сообщил об установлении причастных. Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер. Отмечается, что в драках участвуют около трех десятков подростков. Лидером группы школьников называют 16-летнюю школьницу.

