Влияние визита Трампа в Китай на поездку Путина оценили

Политолог Бордачев: Визит Трампа в КНР не повлияет на отношения Пекина и Москвы

Планирующийся визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в КНР не повлияет на отношения Пекина и Москвы, хотя может привнести «что-то новое» к поездке президента России Владимира Путина в Поднебесную. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Скорректировать наше сотрудничество этот визит [Трампа] не может. Но этот визит может добавить что-то новое к большой дипломатической повестке визита президента России в Китай, к тому, что Китай и Россия будут обсуждать на глобальном уровне», — допустил эксперт.

Бордачев указал, что отношения России и Китая не зависят от действий руководства Соединенных Штатов. «Стиль, природа и дух китайско-российских отношений были созданы до президента Трампа, он не имеет к этому никакого отношения абсолютно», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в 2026 году посетит Китай. По некоторым данным, отправиться в КНР глава России может в мае этого года, однако Песков пока не стал говорить о конкретных датах.