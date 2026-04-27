Стало известно о давлении Запада на Турцию из-за банковских операций

Запад усилил давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией

Западные страны усилили давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из государственных банков Турции.

«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров», — уточнил он. По словам источника, они требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций.

По его словам, речь идет о проверках операций, а также о неформальных сигналах.

Ранее стало известно, что санкции США создали большие проблемы в работе банковских карт, из-за чего россиянам, которые хотят поехать в республику, приходится заранее прорабатывать вопросы оплаты или запасаться наличными.