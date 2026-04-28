10:49, 28 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта криминальная обстановка в России

В Совбезе России сообщили о снижении уровня криминальной активности в стране
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Анализ основных показателей преступности за I квартал 2026 года показал, что в России сохраняется стабильная обстановка, несмотря на вызовы и угрозы, связанные с проведением специальной военной операции (СВО) и введенными санкциями. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, передает ТАСС.

Число уличных разбоев в стране сократилось на 23,8 процента, грабежей — на 40 процентов, а краж — на 25 процентов. Снизилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений на 19,8 процента, незаконный оборот наркотиков — на 40,1 процента.

Также фиксируется падение уровня криминальных деяний, совершенных иностранцами почти на 38,9 процента. Сами они также реже становятся жертвами преступлений на 21,9 процента.

Число преступлений с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации снизилось почти на треть, незначительно уменьшилось количество коррупционных преступлений, но на 11,7 процента стало больше фактов дачи взятки.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в России на 60 процентов выросло число террористических преступлений.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    На Елену Исинбаеву подали в суд

    Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

    Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

    Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

    Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

    Раскрыта криминальная обстановка в России

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

    Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

    Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

    Все новости
