Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:17, 28 апреля 2026

Россияне Сергачев, Дорофеев и Барбашев набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Юта Маммот» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 28 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в овертайме решающую шайбу забросил Ши Теодор.

В матче пять очков за результативность набрали россияне. Ассистентский хет-трик оформил защитник «Юты» Михаил Сергачев. В составе «Вегаса» форвард Иван Барбашев ассистировал Павлу Дорофееву.

«Вегас» восстановил равенство в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля на домашнем льду «Голден Найтс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok