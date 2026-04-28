Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

Россияне Сергачев, Дорофеев и Барбашев набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Юта Маммот» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 28 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в овертайме решающую шайбу забросил Ши Теодор.

В матче пять очков за результативность набрали россияне. Ассистентский хет-трик оформил защитник «Юты» Михаил Сергачев. В составе «Вегаса» форвард Иван Барбашев ассистировал Павлу Дорофееву.

«Вегас» восстановил равенство в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля на домашнем льду «Голден Найтс».