15:01, 28 апреля 2026Россия

Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

В Москве на севере города произошел крупный пожар на строительной площадке. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

ЧП случилось в районе Аэропорт на частном объекте. Возгорание произошло в строящемся здании будущего технопарка «Алкон Север», где планировали разместить центр обработки данных.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что специалисты оказывают раненым медицинскую помощь. «Оперативно на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — заключил он.

В здании работают звенья газодымозащитной службы, задействованы более 120 спасателей и 30 единиц техники. Причины пожара сейчас устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В МЧС сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров

Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2026 году.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога Бутягина

    Россияне массово перестали брать кофе навынос

    Названы самые выгодные для оформления ипотеки профессии

    Американскую «аэрокобру» нашли в России

    ФСБ раскрыла подробности обмена российского ученого из заключения в Польше

    Microsoft снова сломала Windows 11

    Раскрыты детали обмена на белорусско-польской границе

    Иностранный режиссер признался в любви России

    Основателя ЛГБТ-организации оштрафовали в Москве

    Участвовавшие в ударе ВСУ по российским военным получили по 26 лет колонии

    Все новости
