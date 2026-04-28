Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Собянин: Городские службы и медики работают на месте пожара на севере Москвы

В Москве на севере города произошел крупный пожар на строительной площадке. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

ЧП случилось в районе Аэропорт на частном объекте. Возгорание произошло в строящемся здании будущего технопарка «Алкон Север», где планировали разместить центр обработки данных.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что специалисты оказывают раненым медицинскую помощь. «Оперативно на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — заключил он.

В здании работают звенья газодымозащитной службы, задействованы более 120 спасателей и 30 единиц техники. Причины пожара сейчас устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В МЧС сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров

Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2026 году.