04:11, 28 апреля 2026Мир

В США словами «вызывают смех» оценили заявления о поражении России

Политолог Никсон объяснил отчаянием отказ Запада признать реальность на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Заявления европейских политиков о якобы поражении России в конфликте на Украине вызывают смех. Такой оценкой поделился американский политолог Гарланд Никсон в интервью на YouTube-канале The Duran.

«Мы слышали от некоторых представителей политического класса в Европе, что русские проиграют, а Украина победит. Это отказ со стороны США и их союзников по НАТО принять реальность», — заявил эксперт.

По мнению Никсона, причина подобных заявлений — отчаяние. «То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное», — указал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины. По словам Пескова, Европа всячески способствует продолжению конфликта.

