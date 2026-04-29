Москвичам назвали срок возвращения нормальной погоды

Синоптик Позднякова: Погода в Москве начнет приходить в норму с начала мая

С начала мая погода в Москве начнет приходить в норму. Такой срок возвращения комфортных условий назвала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, 1 мая произойдет перелом — за погоду в мегаполисе начнет отвечать восточная периферия антициклона с центром над Европой. В первые дни последнего весеннего месяца ветер и осадки стихнут, а температура воздуха начнет расти.

«Выходные подарят настоящее тепло. В субботу и воскресенье установится переменная облачность без осадков, а ночные температуры станут положительными», — спрогнозировала Позднякова. В субботу, 2 мая, воздух прогреется до плюс 6 ночью и до плюс 14 — днем. А в воскресенье, 3 мая, столбики термометров уже могут показать до 18 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что 3 мая воздух в столице может прогреться до плюс 21 градуса.