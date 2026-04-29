Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

Синоптик Тишковец: 3 мая воздух в Москве прогреется до плюс 21 градуса

С наступлением мая погода в Москве начнет налаживаться. Какой она выдастся в праздничные выходные, агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Теплая погода в столице установится уже в первые числа месяца. 1 мая, по прогнозам синоптика, столбики термометров в городе поднимутся до нуля ночью и плюс 8-11 в дневные часы. Небо будет облачным с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, однако к вечеру осадки прекратятся. Снежный покров в мегаполисе окончательно растает, заверил Тишковец.

2 мая ночью температура опустится до минус 1-плюс 4 градусов, но после полудня поднимется до плюс 12-17 градусов. Еще теплее выдастся 3-го числа, когда Москва окажется в теплом секторе далекого циклона, а с юга будет наступать область повышенного давления. В этот день воздух в Москве может прогреться до плюс 16-21 градуса. В ночные часы температура закономерно пойдет вниз, но не опустится ниже плюс 5-10 градусов.

Теплая погода не покинет столицу вплоть до 9 мая. 5-7-го числа столбики термометров, по расчетам Ильина, будут держаться на отметке плюс 14-19 градусов.