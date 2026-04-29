Москвичам назвали срок возвращения теплой погоды

Синоптик Ильин: 5-7 мая в Москве потеплеет до плюс 14-19 градусов

Теплая весенняя погода вернется в Москву в начале мая. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Накрывший столичный регион циклон малоподвижен, поэтому его действие продлится до конца апреля. К четвергу, 30 апреля, снегопады, по расчетам метеоролога, прекратятся, а снег растает. В мае подобного холода москвичи уже не застанут — впоследствии погода в Московском регионе пойдет на лад. К первым майским праздникам столбик термометров поднимутся до отметки 7-11 градусов тепла, а к 5-7 мая воздух прогреется уже до плюс 14. За праздничные выходные температура может подняться еще выше и приблизиться к плюс 19 градусов, допускает Ильин.

Пока же Москва продолжает ставить все новые снежные рекорды. Так, 28 апреля в столице был побит суточный рекорд высоты снежного покрова 1971 года. Очередной рекорд столица может обновить уже сегодня: московские сугробы приблизились к отметке, считавшейся рекордной на протяжении 95 лет.